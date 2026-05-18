Trophées du Sport du Loiret 2026 : les nommés sont désormais connus !

Le mercredi 13 mai, le jury — composé de huit journalistes (cinq de La République du Centre, un de L’Éclaireur du Gâtinais, un du Journal de Gien et un du Courrier du Loiret), de cinq représentants du Département ainsi que d’un membre du Comité départemental olympique et sportif — a déterminé les trois nommés retenus dans chaque catégorie . Il y en a 11 en tout. Les candidatures pouvaient être déposées à partir du lundi 2 mars.

Alors que les clubs sportifs arrivent au terme de leur saison 2025-2026, la 2e édition des Trophées du Sport du Loiret mettra à l’honneur, le 6 octobre 2026 au Zénith d’Orléans , celles et ceux qui font vivre les différentes disciplines sportives du département. Que se soit côté professionnel comme amateur. Ces trophées sont organisés à l’initiative du La République du Centre et du Département du Loiret .

Le public appelait aussi à voter dans certaines catégories

Pour cette deuxième édition, si la majorité des lauréats est désignée par un jury, qui s’appuie sur les performances et l’implication sportive, le meilleur bénévole et la meilleure association sont eux choisis par le public. Pour la première catégorie, le vote se fera en ligne du 15 juillet au 15 septembre. Pour la seconde, l’association gagnante sera désignée par les nombreuses personnes présentes lors de la cérémonie. « Le Zénith a une grosse capacité d’accueil. L'idée, c'est de doubler le nombre de personnes, d'avoir entre 3 et 5 000 personnes qui viennent à cette soirée et je suis assez confiant là-dessus. », confirme Benoit Roy.

Voici les nominés pour cette 2e édition des Trophées du Sport du Loiret :

Sportif de l'année :

- Rémy Garrigue (Cercle Escrime Orléans)

- Fahd El Khoumisti (Orléans Foot)

- Alban Simonnet (Spectors)

Sportive de l'année :

- Bérènice Comby (Patineuse de vitesse)

- Chloé Lalande (Judo)

- Maena Millon (Gymnatique)

Le Collège de l'année :

- Association sportive du collège Frédéric Bazille de Beaune la Rolande

- Association Sportive du Collège Jean Joudiou

- Association Sportive SAINT MARCEAU Collège La Croix Saint Marceau

L'éducateur de l'année :

- Vincent Duballet (St Pryvé handball)

- Stéphane Foucher (Guidon Chalettois)

- Bocar Sy (Orléans futsal et éducateur La Source)

Trophée Handisport :

- Pauline Beaufour Pelle (Parabadminton)

- Thomas Colombel (Golf)

- Jordy Leroy (tennis fauteuil)

Le dirigeant de l'année :

- Jérémy Bontemps (GIEN ATHLE MARATHON)

- Patrick Foucher (GUIDON CHALETTOIS)

- Jean-Bernard Legroux (Saint Pryvé St Mesmin football)

Espoir de l'année :

- Augustin Becquet-Perigon, perchiste à Orléans

- Bérénice Comby (Short Track)

- Francois PITOT (Patinage)

Bénévole :

- Gilles Brinon (Meung Cyclisme)

- Sylvain Loge (hand et foot GIEN)

- Josiane Villoingt (ENTENTE NANCRAY CHAMBON NIBELLE)

Association / Club :

- Comètes

- Comité organisation TOUR DU LOIRET

- Montargis RUGBY

Coup de coeur :

- Avant garde Boigny Chécy Mardié (foot, premier tournoi sans parents)

- GIEN TRIATHLON

- Les lycéennes de Voltaire, championne de France de foot

Ambassadeur :

- Kenny Foray (moto)

- Brice Daubord (course à pied en Vendée)

- Baptiste Ridira (entraîneur du Dijon FCO)

Toutes les infos sont à retrouver ici.