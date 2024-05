Twingo Maroco Tour : le Manceau fait le bilan

Pour les participants, l’objectif du Twingo Maroco Tour était de se rendre dans des écoles et des hôpitaux afin de distribuer du matériel dont les établissements avaient besoin. Après deux sessions organisées en février et en avril derniers, l’organisateur de l’événement, le Manceau Xavier Sergent, évoque son ressenti, en revenant d’abord sur la beauté des paysages qu’ils ont traversés : « on est passés par des coins absolument magnifiques. Le désert était indescriptible, et toutes les pistes sont différentes selon l’heure où vous passez. Le matin, au lever ou au coucher du soleil, les lumières ne sont pas les mêmes. Mais c’est difficilement explicable, même par photo. Il faut le vivre. »

Tempête de neige

Au-delà des paysages à couper le souffle, Xavier Sergent et les autres participants sont aussi tombés sur des personnes qu’ils n’oublieront pas de sitôt : « on a eu un groupe extraordinaire. On a rencontré des professeurs, et fait avec eux un petit cours. Mais les plus belles rencontres, ce n’était pas dans les écoles, c’étaient celles qui n’étaient pas prévues, dans les villages. On a joué au foot avec des mômes, c’était génial, ils nous ont mis une raclée. Et il faut savoir que la journée, les participants étaient assez libres. Chacun s’est arrêté selon ses émotions. »

Néanmoins, tout n’a pas été rose constamment et le Manceau reconnait qu’il a pu y avoir quelques galères : « mais il faut sortir de sa zone de confort pour vivre pleinement cette épreuve. Il y a eu des galères pas prévues comme une tempête de neige. Le lendemain matin, on pouvait dessiner sur nos véhicules avec la neige qu’il y avait dessus. Mais même cette neige a aidé les participants dans la cohésion. Tous les jours, c’était une aventure. » De plus, très peu de pépins mécaniques ont impacté les participants durant le séjour : « c’était très léger. On a une chance énorme, c’est que la Twingo est hyper fiable. »

Bientôt une saison 2

Le Twingo Maroco Tour est loin d’être fini, puisque Xavier Sergent rempile pour l’année prochaine avec une session prévue du 23 février au 4 mars 2025. Une session qui sera limitée à 50 véhicules et au profit d’une autre association, mais ayant toujours un rapport avec l’enfance et le monde hospitalier. Si cela vous intéresse, dépêchez-vous, compte déjà presque 100% d’inscrits.