4000 kilomètres pour traverser le Maroc en Twingo, ça vous dit ?

Prêt pour un voyage qui vous emmènera dans une dizaine de villes entre l’Espagne et le Maroc, où 4000 kilomètres à parcourir vous attendent ? Attention, pas n’importe quel voyage puisqu’il faudra rouler… en Twingo.

Quelles conditions pour participer ?

En effet, le Twingo Maroco Tour, prévu du 24 février au 3 mars prochains, est organisé par la société mancelle Tana Eco. Pour participer, il faut payer 3000 euros (des réductions sont possibles, pour les plus jeunes notamment), avoir une équipe de deux pilotes, et, évidemment, une Twingo. Mais n'est-ce pas trop compliqué de rouler avec ce genre de voiture dans le désert ? Réponse de l’organisateur de l’événement, Xavier Sergent : « je viens de faire la reconnaissance terrain, on a fait en sorte que les Twingo puissent passer. Mais oui, il y aura des périodes plus compliquées, certainement, mais c’est fait pour ça. À nous de prévoir une assistance et tout ce qu’il faut pour que l’aventure puisse aller jusqu’au bout avec nos participants. »

Concernant la nourriture et les nuits, les organisateurs gèrent tout, et les participants pourront dormir chaque jour dans des hôtels et des auberges. Le repas du matin et du soir sont également pris en compte.

La solidarité avant tout

L’organisateur veut être très clair : le raid est tout, sauf une compétition. « On essaie de se rapprocher de l’humain qui se perd un peu plus chaque jour. Nous on a envie que l’humain se retrouve à travers la solidarité et la bienveillance. Et en même temps, on veut s’amuser dans le désert », assure-t-il.

L’organisateur le voit plutôt comme un raid solidaire, à destination de plusieurs associations basées sur l’aide à l’enfance : « l’objectif étant de se rapprocher de dispensaires, d’écoles reculées afin de leur distribuer du matériel dont ils ont réellement besoin. On apporte des habits chauds essentiellement aux habitants. On redistribue aussi une partie de la participation à deux associations françaises, dont « Les petits doudous d’Aliénor », qui vient en aide aux enfants hospitalisés. »

Xavier Sergent souhaite 30 voitures participantes maximum. Enfin, pour que tout soit prêt d’ici février, le spécialiste des raids part accompagné de dix autres voitures dès septembre pour vérifier l’état du trajet.