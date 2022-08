Twitch, la plateforme musicale de demain

Quid de la musique ? Et bien Twitch est en train de devenir un véritable acteur majeur du monde musical en permettant certaines fonctionnalités innovantes qui ne se retrouvent pas dans d’autres moyens de diffusions comme la télévision, la radio ou même YouTube. On pense en premier lieu à l’interaction entre les différents spectateurs grâce au chat textuel mis en place. Ou encore à la facilité de diffusion, car il ne suffit que de quelques clics pour se créer sa propre chaîne.

Mais depuis son lancement il y plus de 10 ans, Twitch s’est peu à peu éloigné de l’unique catégorie gaming pour proposer du contenu plus diversifié. Avec sa force de frappe, son innovation et ses millions de spectateurs, la plateforme a ainsi pu changer des domaines d’activités importants en leur apportant un nouveau souffle.

Lorsqu’on pense à Twitch, on imagine souvent un streamer seul derrière son écran et parlant de temps en temps à son audience. S’il s’agit de la majorité des contenus présents sur la plateforme, de nombreux créateurs ont su évoluer et surtout être bien plus ambitieux en créant et diffusant de véritables événements. On pense par exemple à l’organisation d’un gala de boxe par l’espagnol Ibai, ou encore la tenue d’un Grand Prix de Formule 4 en octobre prochain par Squeezie.

Et depuis peu, ce sont même des événements musicaux pensées spécifiquement pour Twitch qui commencent à se multiplier. Ainsi, lors de l’émission finale de la saison 3 de Popcorn, le talk-show animé par Domingo, s’est tenu un festival dans la magnifique ville de Montcuq. Des artistes reconnus comme PLK, The Toxic Avenger, Berywam et Asdek se sont ainsi produits devant plus de 4 000 personnes.

Autre événement bien connu qui a su intégrer une programmation musicale, le ZEvent. Ce marathon caritatif, qui a battu tous les records en 2021, avait prévu une soirée concert avec PV Nova et Fianso notamment. Rebelote en 2022 au sein du prestigieux Zénith de Montpellier avec des artistes tout aussi renommés comme Bigflo & Oli, French Fuse ou encore Soprano. Quelles chaînes suivre sur Twitch ?

Preuve de l’importance grandissante de la musique sur Twitch, la plateforme l’a mis dans les 5 catégories principales lorsque vous êtes à la recherche de nouvelles chaînes. Et d’ailleurs qu’elles sont les meilleures à suivre pour un amoureux de la musique ?

Pour tous les amateurs de LoFi ou de son électro, le français Pandrezz fait office de référence. MisterMV, très connu pour son humour et ses streams gaming, change parfois de registre et nous emmène dans la création de bande-son vidéoludique. Une plongée intéressante pour découvrir comment se construit une mélodie avec les nouveaux outils digitaux.

Enfin, petite curiosité du fait de leur séparation récente, les membres de Daft Punk ont récemment créé leur chaîne Twitch. Un concert live de 1997 (Los Angeles) fut d’ailleurs diffusé en février dernier et on peut imaginer qu’ils devraient bientôt tenter de nouvelles expériences musicales sur cette plateforme.