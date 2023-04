Twitter supprime le badge bleu des comptes certifiés : comment savoir si un compte est authentique ?

La fin des anciens "badges" de certification sur Twitter est arrivée. Elon Musk, le nouveau PDG, a mis sa politique à exécution : le réseau social facture désormais les personnalités publiques pour qu'elles gardent leur statut de compte certifié sur Twitter. Ce vendredi 21 avril 2023, plusieurs personnalités - à l'instar du Pape, Donald Trump, Beyoncé, Justin Bieber, Cristiano Ronaldo, Bill Gates ou encore Jack Dorsey, le créateur et ex-PDG de Twitter - ont ainsi vu leur badge bleu, signifiant que leur compte est authentique et vérifié, disparaître.



À qui est délivré le badge bleu désormais ?

Depuis cette mise à jour, le badge bleu représente désormais les utilisateurs qui paient huit dollars par mois pour avoir cette distinction et d’autres avantages de l'abonnement "Twitter Blue", dont plus de visibilité, des privilèges techniques et moins de publicités. En effet, "Twitter verified", le compte de l'abonnement payant à "Twitter Blue", avait annoncé ce mercredi que le réseau social retirerait dès le lendemain les badges bleus obtenus avant qu'Elon Musk ne rachète l'entreprise. "Pour rester authentifiés sur Twitter, les individus peuvent s'abonner à Twitter Blue ici", avait twitté le compte officiel.

De son côté, le PDG de Twitter a décidé de mettre la main à la poche pour certains et de payer les abonnements de quelques célébrités comme l'auteur à succès Stephen King, suivi par 7 millions de personnes, mais aussi ceux du basketteur LeBron James ou de l’acteur William Shatner.

Comment s'assurer de l'authenticité d'un compte ?

Selon les conditions dévoilées par Twitter, le badge bleu est délivré à un compte qui paye l'abonnement, qui a été créé il y a plus de 30 jours et qui dispose d'un numéro de téléphone confirmé. Résultat : le badge bleu ne signifie donc plus que la personne qui le détient est bien celle qu’elle prétend être. Par quel moyen pouvons-nous savoir si un compte est authentique ? La seule manière de s'en assurer est de croiser les références avec d’autres sites. "Il faut aller chercher des indices sur l'activité du compte : regarder les anciens tweets, déterminer si le compte a récemment rejoint Twitter, se pencher sur le nombre d'abonnés, fouiller dans les mentions, aller voir sur d'autres réseaux sociaux si le compte est certifié", explique BFMTV.

Que signifient les badges gris, doré ou d’affiliation ?

Alors que les mentions "affilié à l’État", "financé par des fonds gouvernementaux" et "financé par des fonds publics" ont également été supprimées ce vendredi des pages de grands médias, comme celle de la radio publique américaine NPR, certaines personnalités politiques - à l'instar d'Emmanuel Macron ou Élisabeth Borne - ont obtenu un badge gris, réservé aux comptes du gouvernement ou de certaines organisations.