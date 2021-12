Panique à bord. Le décollage et l’atterrissage sont des moments parfois angoissants pour certains passagers. Une anxiété qui peut être décuplée quand les éléments se déchaînent, comme à Manchester où les restes de la tempête Barra, qui a touché la côte ouest du Pays de Galle, apportent actuellement de la pluie et des vents très violents. De quoi donner lieu à des scènes insolites et terrifiantes au-dessus de l’aéroport.

Le 7 décembre dernier, un avion a été filmé effectuant un atterrissage difficile sur la piste. Secoué par les rafales de vent à près de 140 km/h, l’appareil a rencontré des difficultés pour conserver la bonne trajectoire et éviter de finir sa course dans les champs. En regardant les images (ci-dessous), l’avion semble littéralement incontrôlable ! Mais grâce au professionnalisme du pilote, les passagers ont pu rejoindre la terre ferme sans encombres.