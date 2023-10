Un bus s’écrase du haut d’un pont à Venise et prend feu, 21 morts

21 morts et plus d’une 20 vingtaine de blessés, c’est le bilan provisoire du terrible accident survenu le 3 octobre en début de soirée entre Mestre et Marghera, deux localités de la commune de Venise.

Une tragédie qui bouleverse l’Italie, mais aussi les pays dont étaient issus les ressortissants tués ou blessés dans l’accident. On compte parmi eux des Allemands, des Ukrainiens, des Croates et des Français.

Le car effectuait la liaison entre le centre de Venise et un camping quand il a heurté le rail de sécurité plongeant par la suite d’une hauteur de 10 mètres.

Tombé sur le toit près d’une voie ferrée, le véhicule a pris feu rendant l’extraction des victimes très difficiles pour les secours.

Un bilan qui pourrait s’aggraver ; les premiers secours devant attendre le refroidissement de la batterie qui alimentait le car hybride.

Le vice-premier ministre, également ministre des transports Matteo Salvini avance un éventuel malaise du chauffeur pour expliquer cette terrible tragédie.