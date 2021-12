Jackpot aux toilettes ! Il y a quelques jours, un plombier s’est rendu dans l’immense église de Lakewood à Houston (Etats-Unis) pour effectuer des travaux dans les toilettes. En cassant les murs, l’homme est tombé sur des centaines d’enveloppes contenant de l’argent.

« J’ai retiré l’isolant et environ 500 enveloppes sont tombées du mur, je me suis dit ‘’waouh’’ », raconte-t-il aujourd’hui à la radio locale. Selon CNN, plus de 200 000 dollars en espèces et 400 000 dollars en chèques. Soit, un butin estimé à 600 000 dollars, l’équivalent de 530 000 euros.

UN VOL COMMIS IL Y A 7 ANS

Honnête, le plombier a immédiatement contacté les autorités. Les premières déductions de la police ont conclu à un butin dérobé en 2014 dans le coffre-fort de l’église dans lequel se trouvaient les cotisations et les dons des fidèles. Une vieille affaire, jamais élucidée !

L’enquête est d’ailleurs relancée pour déterminer le mobile du vol, comprendre pourquoi le magot est resté caché dans l’église et, surtout, tenter de retrouver le ou les coupables. Quant à l’homme, il est reparti bredouille, sans un seul centime de récompense pour son honnêteté ou sa trouvaille. L’argent ayant été retrouvé dans les locaux de Lakewood, il appartient désormais aux propriétaires des lieux.