C’est une première mondiale. Vendredi dernier, un homme de 57 ans atteint d’une maladie cardiaque a reçu un tout nouveau cœur. Une intervention classique qui n’avait pourtant rien de banale, puisque le cœur greffé était celui d’un porc. La procédure expérimentale a été réalisée avec succès par l’école de médecine de l’université du Maryland (États-Unis).

Selon les médecins, aujourd’hui, le patient se porte d’ailleurs bien. « C’était soit mourir, soit cette greffe. Et je veux vivre. J’ai conscience que c’est assez hasardeux, mais c’était ma dernière option », confie-t-il dans un communiqué, après des mois d’hospitalisation, branché et alité.

UNE SOLUTION FACE À LA PÉNURIE D’ORGANES

De son côté, le chirurgien à l’origine de la transplantation se félicite : « C’est une avancée chirurgicale majeure et qui nous rapproche encore un peu plus d’une solution à la pénurie d’organes ». Avant d’être transplanté, le cœur du porc a été génétiquement modifié, en stoppant la production d’un certain type de sucre habituellement présent sur les cellules des porcs et qui provoque un rejet de l’organe chez l’Homme.

L’entreprise Revivicor, qui a rendu possible la manipulation, avait d’ailleurs déjà fourni un rein de porc à des chirurgiens pour un patient en état de mort cérébrale. De plus, les valves cardiaques de porc sont déjà très utilisées en médecine, tout comme les greffes de peau de porc sur les grands brûlés.