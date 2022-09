Un cabinet d’accompagnement périnatal et parental ouvre au Mans !

Ce cabinet d'accompagnement périnatal et parental est peu répandu au Mans. Il voit le jour grâce à Laura et Clelia, toutes les deux infirmières et puéricultrices. Elles se sont rencontrées au collège, se sont perdues de vue, puis se sont retrouvées dans un contexte professionnel. Et elles ont toutes les deux fait le même constat : la parentalité, c’est parfois difficile, et on est souvent livrés à soi-même.

Face au manque de praticiens dans la Sarthe, les deux jeunes femmes ont voulu proposer un lieu d’accueil et de conseils, sans pour autant de substituer aux médecins. Les ateliers proposés par le centre doivent avant tout permettre aux familles de rompre avec la solitude, comme le souligne Clélia.