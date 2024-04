Un championnat de trotinettes électriques débarque au Mans !

Au programme : une vingtaine de pilotes sur la ligne de départ prêts à en découdre pour 9 à 10 tours de pistes. Et quand on sait que l’engin peut monter jusqu’à 150, voire 160 km/h, on se dit qu’il va forcément y avoir de l’action.

La sécurité avant tout

L’événement a été placé sous l’égide de la fédération française de motocyclisme, et des règles strictes lui sont appliquées pour éviter tout risque, prévient Éric Sévère, le président du motoclub Timeforacing en charge de l’événement. L’idée a surgi lorsqu’un professionnel de la trottinette est venu l’interpeller : « il me disait qu’il avait de plus en plus de clients qui avaient des engins qui pouvent aller à plus de 25 km/h en zone urbaine, que c’était dangereux, et qu’il fallait que ça s’arrête. Il faut aller sur des circuits pratiques, sécurisés, avec un encadrement et des règles. »

Pour ce nouvel événement, les pilotes se parent de l’équipement qu’auraient des motards lors de compétitions classiques : casque et combinaison intégrales, gants, bottes. Ils peuvent utiliser trois sortes de trottinettes et préparer eux-mêmes leurs machines, ou bien déléguer à un professionnel.

Avoir la forme

Mais c’est quoi, un bon pilote ? « Il faut être en bonne forme car c’est plutôt physique. Il faut aussi être adroit, maitriser la puissance de la trottinette, car cela développe 50 chevaux pour 50 kilos dans la catégorie racing, avec un moteur à l’avant et à l’arrière. Enfin c’est important de respecter les autres pilotes, car on est là pour concourir, se faire plaisir », explique Éric Sévère.

Après plusieurs séances d’essai ce vendredi ainsi que samedi matin, quatre courses auront lieu ensuite l’après-midi, avant la remise de trophées. Et l’objectif à l’avenir est de rendre l’événement européen, voire international. En attendant, rendez-vous samedi après-midi pour quatre courses endiablées sur le circuit international de karting du Mans. Et si vous ne pouvez pas être sur place, les coureurs seront à suivre en direct sur YouTube.