Un chantier "monumental" en vue pour les nouveaux propriétaires du château d’Annéot

C’est "un coup de cœur" et en même temps "un coup de folie". Voilà comment résumer l’achat que viennent de faire Didier Barbollat et son mari Hervé, le château d’Annéot dans l’Avallonais. "On était toujours à la recherche d’un château surtout ceux du XVIIIème siècle, de taille modeste, et quand on a vu celui-ci on a craqué, ce n’était pas du tout prévu !", raconte ce cadre bancaire de profession.

Le couple de Versaillais habitué de la Bourgogne grâce à leur maison secondaire près de Clamecy, est tombé sous le charme de ce bâtiment inscrit aux Monuments historiques depuis 1984. "Il ressemble à une grosse maison, construit autour des années 1720 sur la base d’un ancien manoir déjà là. Sa superficie est de 500-600 m2". Didier décrit plus en détail à quoi ressemblent les lieux.