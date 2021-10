Stupéfaction ce samedi 23 octobre à Hem, près de Roubaix (Nord). Dans l’après-midi, un char d’assaut, aussi appelé "tank", a été aperçu dans les rues de la ville. Les passants et plusieurs automobilistes se sont arrêtés pour immortaliser la scène insolite et la partager sur les réseaux sociaux. Certaines vidéos (ci-dessous) sont aussitôt devenues virales. Des folles théories ont ensuite émergé sur la toile. Mais pas de panique ! Ce n’est pas une invasion ennemie ou un soudain déploiement de l’armée française...

Selon le média local Info Roubaix, il s’agit d’un tournage. En effet, le rappeur Gambi, à qui l’on doit le tube Popopop sorti en 2019, enregistre actuellement les images de son prochain clip. Juste à côté du véhicule de guerre, on peut d’ailleurs apercevoir un 4x4 équipé d’une caméra et, bien sûr, l’artiste faire sa meilleure gestuelle sur le toit. On a hâte de voir le résultat final !

? - Bienvenue à Hem. Un gros tank dans la ville. pic.twitter.com/jj3ZKpPDt4 — INFO Roubaix (@inforbx) October 23, 2021

? EN COURS - Le tank à Hem, c’est bien pour un nouveau clip de Gambi. pic.twitter.com/XEh9KWQstf — INFO Roubaix (@inforbx) October 23, 2021