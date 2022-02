Une scène insolite et impressionnante. Le 19 décembre dernier, Leszek Kaminski part pour une partie de chasse dans la forêt de Chelm, en Pologne. Soudain, un cerf surgit de nulle part et percute violemment le jeune homme qui s’écroule de douleur. Les bois de l’animal ont, en effet, littéralement percé l’orbite et le crâne du jeune homme. Le jeune chasseur vient d’ailleurs tout juste de partager la vidéo de l’attaque et une photo de l’ampleur de ses blessures depuis son lit d’hôpital. Des publications qui deviennent aujourd’hui virales.