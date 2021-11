Un portail vers une dimension parallèle ou une invasion extraterrestre ? Ce mercredi 3 novembre, aux alentours de 22 heures, plusieurs habitants ont aperçu un « flash vert » illuminer le ciel de Strasbourg pendant une fraction de seconde. « Un fort flash lumineux qui prend tout le ciel », raconte un témoin sur Twitter. Peu de temps après, la ville a été plongée dans le noir, victime d’une coupure d’une brève coupure d’électricité.

Contacté par un média local, le service Électricité de Strasbourg (ÉS) affirme qu’il s’agit probablement d’un chat. Après s’être faufilé derrière le grillage, l’animal aurait été électrocuté par le poste de transformation de 63 000 volts situé à Cronenbourg, ce qui a ensuite provoqué l’impressionnant éclair vert dans le ciel. L’incident a aussitôt eu un impact sur « tous les clients alimentés par cette centrale, soit environ 26 000 personnes ». D’où, le fameux black-out de quelques secondes. Quant au chat, il n’a, évidemment, pas survécu…

Je sortais des urg. d’hautepierre. Pour moi ça a fait comme un énorme éclair d’orage mais vert et l’intensité était très forte partout, un fort flash lumineux qui prend tout le ciel. Ça a duré une fraction de seconde et l’électricité s’est rallumée (le black out a commencé avant)