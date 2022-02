Jackpot ! En décembre dernier, un couple originaire de Nelson Bay, à l’est de l’Australie, prépare tranquillement les fêtes de Noël. Après avoir emballé la plupart de leurs cadeaux, les époux sont rapidement à court d’emballages. L’épouse se met alors à fouiller dans les placards à la recherche d’une alternative.

Soudain, entre deux feuilles de papier, elle tombe sur un jeu à gratter, acheté deux ans plus tôt, en 2019. Sans imaginer la suite des évènements, le couple ne s’empresse pas pour gratter le vieux ticket et attend le lendemain matin, au petit-déjeuner. Et là, c’est le choc !Grosse surprise et immense vague d’émotion. Le ticket est, en réalité, gagnant et les époux viennent de décrocher le gros lot : 100 000 euros, soit environ 65 000 euros.

Selon la presse locale, l’homme et la femme ont pu obtenir leur gain assez rapidement, car le ticket à gratter n’affichait aucune date limite de retrait. « On n’arrive pas à croire qu’il est resté dans notre placard pendant deux ans. Nous sommes passés devant [ce placard] tellement de fois, nous l’avions nettoyé et nous n’avions aucune idée qu’il y avait 100 000 dollars pendant tout ce temps ! », raconte le mari. Avec l’argent, le couple envisage désormais de profiter de la vie, faire plaisir à ses proches, effectuer quelques travaux dans la maison et surtout de s’offrir des vacances.