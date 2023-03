Un court métrage pour donner la parole à… la Loire !

« C’est un projet qui est récent, qui date de 2019, nous précise Marie Olivron, cheffe de projet, qui prend sa source à Tours, autour de l’idée que la Loire est un symbole de l’alerte écologique, environnementale. (…) On se dit que ce serait bien de lui donner l’occasion de s’exprimer un peu plus, dans nos instances délibératives humaines (…) de lui donner des droits ».

Si la Loire pouvait s’exprimer, que nous dirait-elle ? C’est la question que se pose le POLAU - pôle arts.urbanisme, qui tente d’y répondre à travers des créations artistiques, et notamment à travers la démarche « Le Parlement de Loire ».

Ils participeront alors à quatre séances d’écriture, pour créer un court-métrage. « L’idée est de faire un court-métrage qui prendra la forme que les gens imagineront, nous précise Marie. On ne sait même pas s’il y va y avoir des humains sur ce film, si ça va être du stop motion… Il y a tout à construire, tout à imaginer ».

Dans le cadre du Parlement de Loire, le POLAU a lancé un appel à participation aux Tourangeaux. 20 personnes se sont inscrites, âgées de 12 à 65 ans, et de tous horizons. Le groupe est composé notamment d’une nageuse en eaux vives, d’une artiste, d’une paysagiste ou encore d’un étudiant… des profils très diversifiés, qui ont une vision tout aussi différente de la Loire.

Ce court-métrage sera mis en forme et réalisé par l’association tourangelle Les Tontons Filmeurs. Le résultat final sera diffusé lors de la Grande Remontée et Escales de la Mission Val de Loire, les 9 et 10 septembre prochains.