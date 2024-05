Un délai accorder à certains contribuables pour déclarer leurs impôts

Un délai accordé par l’administration fiscale à certains contribuables n’ayant pas envoyé leur déclaration de revenus à temps. Cela concerne les personnes habitants les départements 1 à 19 comme le Cher et les deux Charentes et devant déclarer des revenus professionnels (BNC ou BIC) et qui n’y sont pas parvenus en raison d’un dysfonctionnement sur le site des impôts.

La Direction générale des Finances publiques leur accorde un délai supplémentaire, jusqu’au jeudi 30 mai inclus.

Pour rappel, si vous habitez les départements numérotés 20 à 54, vous devez déclarer vos revenus avant le 30 mai 23h59. Les départements suivants ont jusqu’au 6 juin.