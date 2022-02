Un coup de maître. Un dessin du XVIe siècle réalisé par Albrecht Dürer, l’une des figures de la Renaissance germanique, a été acheté 30 dollars, soit 26 euros, par un particulier dans un vide-grenier en 2017. Ignorant la valeur réelle de ce bien, l’homme a récemment cherché à s’en débarrasser deux ans plus tard, en 2019. Heureusement pour lui, le client d’un de ses amis gérant d'une librairie est un collectionneur d’art et s’est porté volontaire pour y jeter un coup d’œil et tenter une expertise.

« Je me suis dit, ‘’soit c’est le plus grand faux de l’Histoire, soit c’est un chef-d’œuvre », raconte le passionné à CNN. Et pour cause, après de longues vérifications aux quatre coins du monde, le dessin a été authentifié comme étant un véritable Dürer intitulé « La Vierge et l’Enfant ». Les experts ont même estimé l’œuvre à plus de 10 millions de dollars, soit l’équivalent de 8 millions d’euros. « C’est probablement l’un des plus grands artistes qui n’ait jamais existé, un pionner de la gravure et du dessin. Il était un maître (…) et ses œuvres ont inspiré les artistes du monde entier », poursuit-il. Le dessin a été confié à la Agnews Gallery basée à Londres.