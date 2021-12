L’Académie Carmen Arranz va rouvrir ses portes ! Dix-sept ans après le dernier épisode, Un Dos Tres (Un Paso Adelante, en version originale), la série espagnole phare des années 2000, va faire son grand retour à la télévision. Cette nouvelle version sera intitulée UPA Next. Comme dans la série originale, l’intrigue nous plongera dans le quotidien d’un groupe d’étudiants de la prestigieuse académie d’arts scéniques de Madrid, entre amitié, rivalité et histoires d’amour.

Selon la presse espagnole, une partie des acteurs les plus emblématiques du programme original seront de retour à l’écran. Parmi eux, Beatriz Luengo, alias ‘Lola’, et Monica Cruz, alias ‘Silvia’, qui ont d’ailleurs exprimé leur joie sur les réseaux sociaux. « Comme j’avais hâte de pouvoir partager cette excellente nouvelle avec vous tous ! C’est officiel, et je ne pouvais pas être plus heureuse, nous sommes de retour ! », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

Aucune date n’a été annoncée. Le tournage n’a d’ailleurs pas encore été lancé. On sait toutefois que la série sera disponible sur la plateforme de streaming Atresmedia en Espagne. Aucune proposition faite en France, pour le moment. Affaire à suivre…