Depuis la levée de sa tutelle judiciaire en novembre 2021, tous les fans de Britney Spears se posent la même question : va-t-elle refaire de la musique ?

Pour le moment, il y a eu le duo sorti l’été dernier avec Elton John qui s’intitulait « Hold Me Closer ». Et désormais un autre duo à son compteur, et pas des moindres, puisqu’il s’agit de la troisième collaboration entre Will.i.am et Britney Spears. Le leader des Black Eyed Peas l’a annoncé sur ses réseaux sociaux avec une vidéo teaser du morceau intitulé « Mind Your Business ».