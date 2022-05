Un enfant de 4 ans vole la voiture de ses parents pour aller se promener (photo)

Le 30 avril 2022, c’est pieds nus et en pyjama qu'un petit garçon âgé de 4 ans a été retrouvé par un passant dans les rues d’Overvecht, aux Pays-Bas. Une voiture a ensuite été retrouvée quelques mètres plus loin par la police. L’enfant avait en effet subtilisé celle de ses parents pour partir en balade. Après être parvenu à démarrer le véhicule, le petit garçon a embouti deux autres voitures.

La plaque d’immatriculation a ensuite permis aux policiers de remonter jusqu’à la mère du garçon. "Nous avons alors réalisé que l’enfant était peut-être le conducteur", ont expliqué les agents sur Instagram. "Nous avons demandé au garçon de nous montrer comment le véhicule fonctionnait. L’enfant a ouvert la voiture avec la clé et a mis la clé dans le contact. Il a démarré la voiture, a déplacé son pied gauche vers l’embrayage et a appuyé sur l’accélérateur. Il semble donc qu'il s'est levé au moment où son père est parti travailler et a décidé de partir faire un tour", ont-ils précisé.