Un Festival de Loire « très attendu par les Orléanais »

« Ça va être sympathique, convivial, détendu, festoyant. » Serge Grouard est confiant, à quelques semaines du coup d’envoi de la 11e édition du Festival de Loire, « le plus grand rassemblement européen de la marine fluviale. » Il faut dire que, depuis 20 ans, l’événement a bien grandi. Une cinquantaine de bateaux étaient présents lors de la première édition, contre environ 200 aujourd’hui. À cela s’ajoutent cette année la présence de 700 mariniers, 500 exposants ou encore la mise en place de 300 animations, pour un rendez-vous « très attendu par les Orléanais ».

François Morel de passage à Orléans

Cette année, le fleuve Saint-Laurent est mis à l’honneur. Il s’agit d’un cours d’eau situé au Nord-est de l’Amérique, et qui relie les Grands Lacs à l’Océan Atlantique, passant notamment par le Canada. Et parmi les animations, une soirée coprogrammée avec la salle de l’Astrolabe est prévue le jeudi 21 septembre avec la venue de deux groupes, français et québécois. L’humoriste et comédien François Morel sera présent samedi. Il apparaitra « sous un autre aspect, car c'est un vrai chansonnier qui a une très jolie voix », précise Willy Vanhonnacker, en charge du Festival de Loire.

Par ailleurs, on pourra compter sur de nombreux ateliers pédagogiques qui permettront aux jeunes « d’apprendre et de découvrir en s’amusant par le biais des associations qu’a regroupées le MOBE autour de la biodiversité et de la marine fluviale », ajoute Willy Vanhonnacker. Un atelier Lego et une fresque participative seront aussi au menu.

Le centre-ville et les quais "rapprochés"

Autre point : la séparation et la distance que l’on peut regretter entre les quais de Loire et le centre-ville historique. Pour cette édition, les organisateurs ont « voulu associer davantage nos amis commerçants. Il y aura une série d'événements, aux Halles Châtelet par exemple, pour dire aux visiteurs qu'il ne faut pas rester sur les bords de Loire, mais aussi se balader dans la ville », précise le maire orléanais. Des commerçants vont également s'habiller aux couleurs du festival.

Encore cette année, le maire a tenu à souligner la gratuité du rendez-vous, tandis que le budget de l’événement approche les deux millions d’euros. « C’est une volonté de la mairie, on ne peut pas mettre les gens de côté. C’est un principe fort qui reste cette année et qui restera tant que j'aurai le plaisir d'être à la tête de la Ville », se félicite Serge Grouard.

Plus écolo ?

Alors que certains critiquent l’impact écologique de l’événement – et notamment le pompage de l’eau de la Loire pour remplir le canal d’Orléans – Willy Vanhonnacker assure que le rendez-vous est de plus en plus écoresponsable : « c’est un travail sur le long cours, mais il y a beaucoup de choses mises en place cette année. Sur le site, les points de collectes des déchets ont été repensés et retravaillés avec des centres de tris au plus proche des visiteurs ».

Celui qui s’occupe également de la programmation artistique, de la direction technique et de la scénographie pour la deuxième édition consécutive ajoute enfin que les pratiques évoluent, en favorisant la présence d’artistes locaux et les hébergements courts pour que les personnes puissent se déplacer à pied.

Vous pouvez retrouver ici la programmation complète du festival de Loire, qui aura lieu du 20 au 24 septembre prochains.