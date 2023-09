Agent immobilier le jour, historien la nuit. C’est un peu la double-vie de Jean Luard, jeune homme de 27 ans passionné par l’Histoire, et notamment celle du Maine-et-Loire. Segréen d’origine, le garçon a déjà écrit trois livres au sujet de sa commune d’un peu moins de 7000 habitants.

Pour être précis, l’historien s’intéresse à tout le quart nord-ouest du département. Il s’agit d’une zone « assez peu connue, donc ça a attiré ma curiosité, et puis j’y vis. Les pierres et les monuments sont très nombreux, la campagne très riche, il faut faire connaitre ce territoire », explique l’intéressé.

"Une passion personnelle"

Tout a commencé dès l’adolescence, car Jean Luard affirme avoir « toujours été intéressé par l’Histoire de France. Vers 17 ans, j’ai rencontré un historien local et qui m’a donné le goût de l’histoire locale ». Le Segréen explique d’ailleurs qu’il s’agit d’une « passion personnelle », mais l’objectif, c’est de faire découvrir au grand public sa commune et les alentours. L’idée est aussi de « conserver et transmettre la mémoire » de ce patrimoine.

Après avoir participé à une vidéo pour faire découvrir Segré sur YouTube, l’historien a encore plein d’idées en tête. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre prochains, il présentera son nouveau livre sur le château de Danne, à Saint-Martin-du-Bois.