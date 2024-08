Un jeune homme tué à la sortie d’une boîte de nuit en Touraine

Un drame dimanche matin à la sortie d’une boîte de nuit à La-Croix-en-Touraine, au sud d’Amboise. Comme le rapporte La Nouvelle-République, Malik, 19 ans, a été mortellement poignardé à plusieurs reprises au thorax, au dos et à l’abdomen.

La victime et le suspect aurait eu un différend à propos de leurs voitures. L’agresseur, qui a pris la fuite immédiatement après les faits, est un homme de 33 ans originaire d’Orléans (Loiret).

Connu pour des atteintes à l’ordre public et pour de la consommation d’alcool et de stupéfiants, il est activement recherché depuis. Une enquête pour assassinat est ouverte, confiée à la section de recherches d'Orléans et à la brigade de recherche d'Amboise.