Un jeune sur quatre indique être malheureux d'après un sondage initié par le Psychodon

Un constat alarmant : 20% des 16-24 ans se disent «pas vraiment heureux», et 5 % «pas du tout heureux». Un tiers des interrogés ne sont «ni heureux, ni malheureux». Des chiffres publiés suite à un sondage OpinionWay pour le Psychodon, une association qui accompagne, soutient et sensibilise sur les maladies psychiques.

Une jeunesse exposéee à des événements traumatisants

Le Psychodon lance une grande campagne «Jeunes et santé mentale», avec pour objectif d'accompagner les 16-24 ans en souffrance psychique. Des difficultés face aux enjeux de leurs études, dans leurs relations amoureuses... Les raisons du mal-être sont nombreuses et diverses. Didier Meillerand, président du Psychodon, explique que les événements survenus dans les années 2000 ont créé de vraies fractures psychiques :