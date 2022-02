Un jour avant la St valentin, le Mistress Day fête les adultères

La coutume nous viendrait du Royaume-Uni. La veille de la St-Valentin est désormais le jour où l’on célèbre les aventures amoureuses "hors cadre" en emmenant l’objet de sa passion au restaurant – plutôt loin de son domicile, si on est malin.

48,16% des personnes sondées ont donc prévu de passer le Mistress Day en compagnie de leur amant(e).

Pour fêter ça, le site de rencontre ExtraConjugales.com s’est penché sur les habitudes des personnes infidèles. Il en ressort que les hommes dépenseraient deux fois plus dans un cadeau destiné à leur maîtresse qu’à leur femme.

Les hommes interrogés auraient prévu de dépenser 109 euros pour le cadeau de Madame, tandis qu’ils comptent lâcher 221€ pour celui de leur maîtresse.

Et d’une région à l’autre, les sommes dépensées fluctuent également. Ainsi, à Paris, les hommes interrogés déclarent vouloir dépenser 278€ pour leur copine et 140€ pour leur conjointe. A Bordeaux, 242€ contre 117€ pour la femme officielle, à Orléans 211€ pour l’une et 100€ pour l’autre... Ajaccio ferme la marche avec 140€ dépensés pour la maîtresse contre 84€ pour la femme officielle...

Quelle morale tirer de cette étude ? On vous laisse juges. Et bonnes fêtes !