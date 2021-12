Un lien entre vaccination contre le Covid chez les femmes enceintes et fausse couche ? C'est faux

Chaque jour, le « C’est pas vrai » dément une fausse information. Et autant l’annoncer d’entrée : non, les femmes enceintes qui se font vacciner contre le Covid avant leur 20ème semaine n’ont pas 91% de probabilité de faire une fausse-couche.



C’est pourtant ce qu’assurent certains internautes depuis quelques jours, article d’un site autrichien (Wochenblick) à l’appui. Le site en question a d’ailleurs déjà été épinglé pour fausses informations.



En l'occurrence, les chiffres d’une sérieuse étude de l’Institute and Applied Knowledge ont été manipulés : seules les données des femmes ayant terminé leur grossesse avant le sixième mois ont été prises en compte par l’article. Selon les vrais chiffres, le risque de fausse couche chez les femmes vaccinées est d’un peu plus de 12%. Soit dans la moyenne, qui se situe autour de 15%.