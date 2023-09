Un magazine sportif destiné aux enfants, né dans la Nièvre

C’est à Varzy, au nord de la Nièvre que Myriam Alizon a posé ses valises. Auparavant journaliste à L’Équipe, la jeune femme a mûri son projet de magazine sportif destiné aux enfants. « J’avais envie de proposer des articles de sport aux enfants, parce qu’ils sont passionnés de sport, ils le regardent à la télé », explique-t-elle.

Le bimestriel A Fond ! s’adresse aux 7-11 ans. Une tranche d’âge qui n’a pas été choisie au hasard. « C’est une tranche qui lit du papier. Et on sait que les enfants d'école élémentaire sont abonnés à des magazines, lisent. Quand on devient ado, on commence à avoir un téléphone, il y a les écrans aussi, qui entrent un petit peu en concurrence avec le papier », estime Myriam Alizon.

Les enfants sont avides de découverte mais encore faut-il parvenir à les capter. « J’essaye de me mettre dans la peau d'un enfant de 7 ans qui n'a pas les connaissances que j'ai en sport, donc il faut vraiment tout expliquer, se dire qu'il y a un mot qui nous paraît simple, par exemple un cours de tennis, mais un enfant ne sait peut-être pas ce que c'est ». La jeune femme travaille également avec une enseignante pour vulgariser au mieux.

Le magazine multisport s’organise autour de trois séquences : une grande histoire, où est raconté le parcours d’un athlète. Dans le numéro de la rentrée, on y retrouve par exemple Lilou Ruel, championne de parcours. Il y a ensuite un dossier. Pour ce A Fond ! n°7, c'est un dossier sur la Coupe du Monde de rugby. Il y a une présentation de toutes les équipes, le tableau, des jeux et des petites rubriques un peu plus courtes. « J’essaie vraiment de varier les formats pour qu'il y en ait pour les grands lecteurs et pour les plus jeunes », dit Myriam Alizon. Enfin, il y a une rubrique baptisée « Quand j'avais 10 ans » où un champion raconte ses 10 ans. Les lecteurs seront aussi ravis de retrouver des cartes un collectionner et un poster.

Myriam Alizon ne compte pas ses heures. Elle écrit 80% des articles et collabore avec une illustratrice pour enrichir visuellement le magazine. Le premier bilan est positif. La jeune femme dit avoir atteint ses objectifs. Elle a déjà un millier d’abonnés. « Ce qui m'encourage c'est que les gens se ré-abonnent, je pense qu'il y a vraiment un appétit et une envie autour du sport chez les enfants », conclut-elle.

A Fond ! est disponible sur internet et en librairie au prix de 9,50 euros.