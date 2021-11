Un marathon caritatif de streaming pour lutter contre les violences faites aux femmes

Un marathon de jeux vidéo pour la bonne cause ! Le Centre régional information jeunesse (Crij) du Centre-Val de Loire organise samedi 20 et dimanche 21 novembre la deuxième édition de « Birds of prey ». Une vingtaine de vidéastes vont récolter pendant 27h des fonds pour une association de lutte contre les violences faites aux femmes, à quelques jours de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui se tient chaque 25 novembre.

Un événement inspiré par le succès du Zevent, qui a permis de récolter 10 millions d’euros pour Action contre la faim il y a quelques semaines. « On a vu que ça marchait beaucoup et que ça atteignait notamment les jeunes », explique Jonathan Rouffort, du Crij, à l’origine de l’événement. « Ce qui nous intéresse, c’est de pouvoir parler d’un sujet assez grave à une population qui n’est peut-être pas suffisamment informée sur ce sujet-là. Le but, c’est vraiment de faire parler des jeunes pour des jeunes. »

Jouer, récolter des fonds et sensibiliser

Au-delà de la collecte de fonds, « Birds of prey » a aussi vocation à faire de la sensibilisation sur la question des violences faites aux femmes, et notamment le cyberharcèlement, qui cible principalement les jeunes filles. « On a vu qu’il y avait un besoin d’en parler. Cela concerne beaucoup de jeunes filles qui reçoivent des commentaires sexistes ou sont harcelées sur les réseaux sociaux », confie Jonathan Rouffort. « Avec cet événement en ligne, on touche une partie de la population différente de celle qu’on pourrait toucher avec un accueil physique. »