Un mois d’octobre plus meurtrier sur les routes de la Nièvre

Quatre personnes ont perdu la vie sur les routes de la Nièvre en octobre 2021. Un chiffre qui a été multiplié par quatre par rapport à octobre 2020. Et la tendance est même à la hausse depuis le début de l’année. Selon l’Observatoire départemental de sécurité routière de la préfecture, relayé par Le Journal du Centre, les dix premiers mois de 2021 sont déjà plus meurtriers que toute l'année 2019 et 2020.

Pour le moment, le département enregistre 19 morts sur les routes depuis début janvier. Un chiffre élevé donc, qui s’explique en partie par une hausse significative des accidents, 146 contre 108 en 2020, soit une hausse de 35 %.