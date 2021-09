Un nouveau théâtre à Orléans pour « démocratiser la culture »

C’est dans un ancien couvent du diocèse dans la rue Saint-Anne à deux pas de la place du Martroi, que va sortir de terre un nouveau théâtre. A l’origine du projet, l’orléanais Jordan Sarralié gestionnaire de patrimoine passionné de théâtre et son associé Jérôme Foucher, producteur à Paris. Tous deux ont un objectif commun : démocratiser la culture et l’ouvrir aux jeunes. Les précisions de Jordan Sarralié, le fondateur :

Un théâtre pour faire le lien avec la scène parisienne

Dans leur théâtre de 400 places (250 en rez-de-chaussée et 150 à l’étage) installé dans l’ancienne chapelle, sera proposée une programmation tournée majoritairement vers l’humour, la comédie et le one-man show. Avec des tarifs attractifs : entre 8 et 30 euros la place, qui peuvent augmenter lors de la venue d’artistes de renom. Des célébrités, les deux hommes en ont déjà en tête pour la programmation de leur établissement : Clémentine Célarié, Guillaume de Tonquédec ou encore Philippe Chevallier sont dans leurs petits papiers. Le but : offrir aux spectateurs une « proximité avec l’artiste » et transporter les petites pièces parisiennes jusque dans la cité Johannique. Sans oublier des vaudevilles, du théâtre de boulevard ou encore du théâtre classique.