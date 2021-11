Un nouveau week-end perturbé sur les rails entre Paris et Orléans

Un nouveau week-end compliqué en prévision pour les voyageurs. Le trafic sera interrompu entre Paris et Orléans à partir de samedi 10 heures et jusqu’à dimanche 16h. La SNCF mène des travaux de modernisation des voies et de la signalétique dans les secteurs d’Orléans et de Vierzon. La desserte des trains terminus/origine Orléans-Blois-Tours n’est pas modifiée précise toutefois la compagnie.

Plusieurs lignes à l’arrêt



D’autres lignes sont impactées par ces chantiers. Aucun train ne circulera également sur les lignes Orléans-Vierzon-Châteauroux et Orléans-Vierzon-Nevers.

Des bus de substitution seront mis en place. Pour les emprunter, la réservation est obligatoire sur le Rémi ou sur l’application SNCF.