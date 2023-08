Anciennement autoentrepreneur dans l’informatique, David Goudet a décidé de revenir à ses premiers amours, en ouvrant son local de dépannage et maintenance informatique. Mais le projet a finalement pris une ampleur tout autre, lorsqu’il a été question de trouver un local ! « Je suis tombé sur ce local là, mais qui est très grand, nous explique David Goudet. Il fait au total 400m2. Donc il a fallu trouver des idées pour compléter le reste de l’espace ».

Alors avec son épouse, Élodie, il décidé de réunir tout ce qu’ils aimaient en même endroit. Le Web Arcade Café proposera un espace de jeux avec babyfoot, billard et bien sûr bornes d’arcade, mais aussi un espace de vente de mangas, figurines ou cartes à collectionner. Un espace restauration sera également proposé aux clients.

Attirer les familles

Installés dans l’ancienne cafétéria Le Grand Large, près des collèges et lycées, les nouveaux gérants espèrent attirer aussi bien les jeunes que les moins jeunes. « On aimerait beaucoup accueillir les familles, surtout que Loches n’a pas vraiment de lieux de divertissement, c’est quasiment que des bars. Donc si on veut s’amuser, il faut aller jusqu’à Tours », souligne David. Les deux gérants prévoient par ailleurs d’organiser des soirées à thème, notamment des soirées jeux de société.

Monter un projet comme celui-ci n’est pas toujours facile. Le couple a dû se heurter à la complexité de l’administration française, mais aussi à des contraintes financières qui n’étaient pas prévues initialement. Il a alors lancé une cagnotte de financement participative pour notamment financer l’achat d’une Licence IV, pour pouvoir proposer des cocktails.