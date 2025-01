"Un parfait inconnu", "Une Nuit au zoo" : à voir au cinéma le 29 janvier

Le film retrace les quelques années qui suivent l’arrivée de l’auteur de Like a Rolling Stone de son Minnesota natal à New York ; de son passage de l’anonymat à la renommée mondiale ; de ses rencontres avec les autres stars de la musique de l’époque Woodie Gunthrie, Joan Baez ou Johnny Cash… et de sa volonté farouche de ne surtout jamais être ce que les autres attendent de lui...

Devant la caméra de James Mangold (à qui on doit déjà l’autre biopic sur un musicien culte, Walk The Line), Timothée Chalamet se métamorphose…

Et il n’est pas le seul. Tout le casting chante et joue lui-même les partitions engagées et poétiques du Tambourine Man dont la beauté des textes – sous-titrés pour l’occasion - nous saute au visage et nous fait prendre conscience comment, de simples chansons, peuvent – elles aussi - faire bouger les lignes.

Un Parfait inconnu • De James Mangold • Avec Timothée Chalamet, Elle Fanning, Edward Norton… • Sortie le 29 janvier 2025

Une nuit au zoo • De Ricardo Curtis, Rodrigo Perez-Castro • Avec les voix en VO de David Harbour, Gabbi Kosmidis, Paul Sun-Hyung Lee • Sortie le 29 janvier 2025