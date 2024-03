À l'origine, le gouvernement avait annoncé que le dispositif allait concerner tout le monde. Mais le forfait de 49 euros par mois qui devait nous permettre de voyager en illimité en TER et en Intercités va finalement être très encadré, d’après le ministre des Transports, Patrice Vergriete.

Parce que cela coûte un peu trop cher à mettre en place pour les Régions, responsables des TER, cela devrait seulement concerner les jeunes durant deux mois durant l'été 2024, selon le ministre des Transports, qui parle d’une première étape

Cela voudrait dire que le Pass rail serait bien à un prix fixe de 49 euros, et se baserait sur le modèle allemand. Reste à savoir après si le modèle sera pérennisé, ou pas.

Et à ce sujet, le ministre des Transports a confié à nos confrères de La Voix du Nord qu’il doit avoir une réunion avec la présidente des Régions pour fixer des tarifs et, pourquoi pas, appliquer le Pass rail à l'ensemble de la population en France. Et, dans ce cas-là, on pourra parler de deuxième étape.