Un atterrissage pas comme les autres et un accident hors du commun sur l’autoroute. Le week-end dernier, un petit avion de tourisme est tombé en panne de moteur au-dessus de l’autoroute A62, au niveau de Höheinöd, en Rhénanie-Palatinat (Allemagne), non loin de la frontière française.

Après avoir contacté la tour de contrôle, l’appareil a dû effectuer un atterrissage d’urgence pour éviter de se crasher. Seule option visible pour le pilote : Le viaduc du Schwarzbatchtal.

Une manœuvre très risquée sans moteur et avec des conditions météorologiques difficiles, ce qui a d’ailleurs abouti à un accident. En touchant le sol, l’avion a violemment percuté un camion qui circulait sur les voies. Selon nos confrères de L’Est Républicain, le pilote, un Suisse de 72 ans, n’a souffert que de légères blessures et le chauffeur du poids lourd s’en est sorti indemne. Un vrai miracle !

Après la collision, la parcelle d'autoroute sur le viaduc est restée fermée et la police locale a ouvert une enquête afin de déterminer circonstances exactes de l'accident.

Derzeit kommt es auf der #A62 zu einer #Vollsperrung der Autobahn in Höhe #Thaleischweiler_Fröschen. Ein #Ultraleichtflugzeug stieß auf der Autobahn mit einem LKW zusammen. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen an Polizei Pirmasens 06331 520-440 (*PvD) pic.twitter.com/WH5mS0qxP0