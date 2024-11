Un pompier sauve deux fois la vie d'une même fille, à 12 ans d'intervalle

Un incroyable coup du destin. Même les plus grands réalisateurs de fiction n'auraient pas pu y penser. En 2012, Juliette, alors collégienne de 14 ans, s'effondre en pleine classe au collège Saint-André (Gironde), victime d'un arrêt cardiaque. Ses chances de survie sont minces, mais grâce à la réactivité d’une infirmière et des pompiers, dont Martial Malot, elle est ramenée à la vie. Elle quitte l’hôpital trois semaines plus tard, équipée d’un défibrillateur interne et sans séquelles. Cet épisode marque profondément la jeune fille, qui choisit plus tard de devenir kinésithérapeute, déterminée à aider les autres comme elle-même a été aidée.

Douze ans plus tard, en 2024, Juliette installe son cabinet à Ambarès-et-Lagrave. En regardant sa liste d'attente, elle découvre que le nom de Martial Malot, celui qui l’a sauvée en 2012, apparaît. Elle décide donc tout naturellement de lui accorder un rendez-vous. Quelques semaines plus tard, lors d’une consultation de routine, le destin frappe à nouveau.

Un deuxième arrêt cardiaque

Le 24 juillet 2024, Martial est en consultation avec Juliette lorsqu'elle s’effondre soudainement, victime d’un nouvel arrêt cardiaque. Sans hésitation, le pompier intervient une seconde fois, assurant les premiers secours et contribuant à sauver à nouveau la jeune femme. « C’est un hasard fou », confie Juliette au Figaro, encore bouleversée par cet enchaînement de circonstances improbables.

Naissance d'une amitié

Aujourd’hui, Juliette et Martial partagent une amitié empreinte de reconnaissance et d’admiration mutuelle. Si Juliette savoure chaque instant de sa vie, elle se heurte néanmoins à des difficultés administratives : ses antécédents médicaux lui valent des refus d’assurance, compliquant son activité professionnelle. «Je sais que la vie peut s’arrêter demain pour moi, donc je n’ai pas envie de passer à côté de ma vie. Je profite à fond en me disant que ma vie sera peut-être un peu plus courte ou qu’un jour j’aurai des séquelles, donc je ne veux pas avoir de regrets», selon ses propos, rapportés par le Figaro.

Cette histoire, digne d’un scénario de film, illustre à la fois la fragilité de la vie, mais aussi, et surtout, la puissance des liens créés par les épreuves. Juliette et Martial, unis par le hasard et le courage, sont désormais liés, qu'ils le veuillent ou non, pour toujours.