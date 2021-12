Traumatisé à vie ! Ce mardi 7 décembre, un Américain a fait une découverte surprenante dans le canapé qu’il venait de s’offrir. Un imposant serpent vivant se cachait dans le mécanisme du meuble. Pris de panique, l’homme a aussitôt contacté les autorités.

Les trois officières dépêchées sur place ont alors transporté le canapé à l’extérieur de la maison située dans le quartier de Clearwater, en Floride (Etats-Unis), et, sans difficulté, elles ont réussi à libérer le reptile qui n’a montré aucune résistance (photos ci-dessous). Celui-ci a ensuite été capturé puis transféré dans une unité spéciale.

« C’EST LA JUNGLE ICI ! »

Selon le média américain Fox News, il s’agissait d’un python mesurant plus d’1,50 mètres de long. L’animal se serait introduit dans le canapé depuis l’entrepôt de stockage. Autre hypothèse : il se serait faufilé dans la maison et élu domicile dans le canapé à l’insu du propriétaire. « C’est la jungle ici, parfois ! », a plaisanté le chef de la police locale sur Facebook.

La Florida Fish and Wildfire Conservation Commission (La Commission de conservation de la vie faune sauvage de Floride) indique que le python à « queue rousse » est une espèce non-vénéneuse très répandue dans l’État de Floride et un « animal de compagnie très commun » dans le quartier. Il se nourrit essentiellement de lézards, d’oiseaux et autres animaux qui vivent dans les arbres.