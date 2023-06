Un rallye caritatif au château de Chamerolles

Le rendez-vous devrait réunir tous les amoureux d’automobile ! 75 équipages au total prendront le départ de ce rallye solidaire, de 180 km, au départ du château de Chamerolles (Loiret). Ils circuleront à bord de voitures dites « de caractère ». « Ça va de la 2CV à la dernière Ferrari, en passant par l’Austin mini, nous précise Alan Dolléans, directeur de Plaisirs Automobile, des véhicules en tout cas qui parlent aux enfants et qui leur font briller les yeux ».

L’évènement se donne alors pour objectif de réunir 40 000 euros, qui seront reversés à la fondation « La vie au grand air », qui œuvre dans le cadre de la protection de l’enfance. « C’est une fondation qui a été créée en 1927, et qui s’occupe de 4000 enfants. Elle intervient sur un plan national, mais également dans le Loiret, à Saint-Ay, Orléans et Montargis. Les dons serviront à financer du matériel pédagogique, et également d’amener les enfants à pouvoir profiter d’activités », nous précise l’organisateur du rallye.

Pour ceux qui voudraient participer au rallye, les inscriptions sont encore possibles sur le site de Plaisirs Automobile. A noter qu’un autre évènement caritatif est programmé le 14 octobre prochain. Le « Pink Rallye », à destination des femmes, sera organisé dans le cadre d’Octobre Rose.