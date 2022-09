Un rendez-vous pour troquer ses vêtements à Orléans !

Elles ne se connaissaient pas, mais ont décidé de s’associer… Estelle et Manon se sont rencontrées lors d’un trajet blablacar, et ça a tout de suite collé. Estelle, originaire d’Orléans, a ouvert une boutique de trocs de vêtements à Grenoble. Un projet qui cartonne, et qui a séduit Manon. Elles ont donc décidé d’importer le concept à Orléans, et lancent l’association « File tes fringues ».

Dans un premier temps, des événements de trocs seront organisés.