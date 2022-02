Un « garde à vue » s’il vous plaît ! Du poulet et de l’avocat dans une baguette tradition, voici le sandwich au nom insolite proposé par la boulangerie Des Carmes à Toulouse. Cette composition et ce jeu de mots ont beaucoup amusé Naïra Zadourian, une avocate pénaliste, de passage dans l’établissement. Elle a donc aussitôt partagé sa découverte sur les réseaux sociaux. Les internautes ont, eux aussi, été séduits par l’humour du gérant de la boulangerie puisqu’en l’espace de quelques heures la publication est devenue virale avec, à ce jour, plus de 68 000 mentions J’aime.

Face au buzz suscité par son sandwich « Garde à vue » en référence à la police (poulet) et la justice (avocat), le propriétaire Des Carmes a expliqué à la presse locale avoir été inspiré par sa clientèle quotidienne, principalement composée d’avocats travaillant dans le quartier. Il a même décidé de renommer « Garde à vue » tous les sandwiches poulet-avocat de ses deux autres enseignes toulousaines.