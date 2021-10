Un sanglier fait irruption dans une gare (Vidéo)

Panique à la gare ! Ce mercredi 13 octobre aux alentours de 10 heures du matin, un sanglier a fait irruption dans la gare de Menton, dans les Alpes-Maritimes. Visiblement perdu et apeuré, l’animal a foncé dans la foule et a légèrement blessé un usager avant de prendre la fuite dans la rue (vidéo ci-dessous). Selon plusieurs témoins et les agents de la SNCF, le sanglier serait arrivé directement depuis les voies ferrées, puis il aurait remonté le quai avant de s’introduire dans l’enceinte du bâtiment. Aucun dégât matériel à déplorer dans la gare.

« Il est resté une bonne dizaine de minutes, puis il est reparti. C’était une vraie frayeur », raconte une femme à nos confrères de Actu Nice. « Le plus effrayé, c’était sûrement [le sanglier] », précise la SNCF en évoquant un évènement « incongru et furtif ». Probablement échappé d’une battue organisée aux abords de la ville, l’animal a finalement été abattu dans le centre-ville.