Après avoir semé la pagaille dans une gare et s'être invité dans une piscine municipale, nouvelle invasion de sanglier en France. Jeudi dernier, aux alentours de 11 heures, un sanglier s’est faufilé entre les portes automatiques du drive de l’Hyper U de Mayenne (Pays de la Loire). L’animal s’est aussitôt rué vers l’accueil et a fait fuir une employée de l'enseigne et une cliente, toutes deux visiblement paniquées, tandis qu'une autre cliente semble avoir gardé son calme (vidéo ci-dessous).

« Il n’y a pas eu de dégâts. Cette intrusion a donné lieu à quelques frayeurs et éclats de rire », rassure toutefois le directeur du magasin à Ouest-France. Le sanglier a ensuite été capturé par des employés du magasin puis relâché dans un champ situé à l’arrière du bâtiment. Publiée sur Tik Tok par un certain Papy Jm, la vidéo de la scène est devenue virale et affiche, à ce jour, plus de 460 000 vues. Dans les réactions, les internautes sont plutôt amusés et attendris par l'événement.