Séquence émotion. Depuis quelques heures, une vidéo partagée sur Instagram montre un homme, visiblement un sans-abri, installé sur des marches avec ses deux chiens. Après avoir déposé des chapeaux de fêtes sur la tête de chacun de ses fidèles compagnons, il sort un gâteau et allume deux bougies. Il se met ensuite à chantonner « joyeux anniversaire » en caressant et embrassant chaleureusement les deux animaux à ses côtés. Puis, il découpe trois parts et leur distribue.

La scène déjà très déchirante devient encore plus émouvante quand l’homme essuie de chaudes larmes. Filmée discrètement par un passant et largement relayée sur tous les réseaux sociaux, la vidéo est aujourd’hui devenue virale avec des centaines de milliers de vues au compteur. Selon nos confrères de The Indian Express, l’homme sur la vidéo est José Luis Matos, surnommé « Choco », et il habite la ville de Bucaramanga en Colombie. Il est apparemment très connu dans le quartier et prend toujours très bien soin de ses deux chiens.

Depuis la publication de la vidéo, de nombreux passants sont venus l’aborder pour lui témoigner leur soutien et leur affection. Il a également reçu beaucoup de cadeaux pour Shaggy, l’un des chiens dont il célèbre l’anniversaire dans la vidéo. Interrogé par la presse locale, il a expliqué avoir fui son domicile à cause de violences et s’est installé dans la rue. Aujourd’hui, son rêve est d’ouvrir un refuge pour les animaux.