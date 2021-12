Un spectacle de drones à Amboise ce samedi 18 décembre

Ce spectacle de drones, ou son et lumières créé par la société Allumee, débutera à 18 heures. Il sera visible depuis la promenade de la Loire et des ponts Maréchal Leclerc. 100 drones survoleront la ville d’Amboise (Indre-et-Loire), au-dessus de la Loire, créant des formes et enchainements sur le thème « Noël en Or ».

Pour la bonne tenue de l’événement, des restrictions de stationnement sont mises en place dans la ville.

Le samedi 18 décembre 2021, de 8h à 20h, le stationnement sera interdit : sur le quai Charles Guinot jusqu’à l’intersection avec la Rue Charles VIII, sur le parking bord de Loire, sur la rampe Est du Pont du Maréchal Leclerc, sur le quai Général de Gaulle des deux côtés de la chaussée depuis la rue Jean Jacques Rousseau jusqu’au quai Charles Guinot.

Le samedi 18 décembre 2021 de 15h à 20h : le stationnement sera interdit allée de la Chapelle Saint-Jean et allée des Mariniers.

Des restrictions de circulation sont également à prévoir dans le centre-ville d’Amboise :

De 15h à 20h : la circulation sera interdite allée de la Chapelle Saint-Jean et allée des Mariniers.

la circulation sera interdite allée de la Chapelle Saint-Jean et allée des Mariniers. De 16h30 à 20h : la circulation sera interdite quai du général de Gaulle RD 751, entre la rue Jean-Jacques Rousseau et la rue François 1er. Une déviation sera mise en place par la rue Voltaire.

La circulation de tous véhicules sera interdite sur les Ponts du Maréchal Leclerc. Une déviation sera mise en place dans les deux sens de circulation par les voies suivantes : rue de Blois RD 952, RD 952 hors agglomération de la rue de Blois vers le pont Michel Debré, RD 31 du pont Michel Debré jusqu’au giratoire de la pagode de Chanteloup, RD 431 hors agglomération, avenue Émile Gounin RD 431 (entrée d’agglomération), rue Bretonneau, place Saint-Denis, avenue des Martyrs de la Résistance et quai du général de Gaulle RD 751.