Un youtubeur italien tente de dénicher le meilleur croissant de Paris en pleine manifestation, sa vidéo cartonne

"Bonjour, je m'appelle Luis et aujourd'hui je suis à Paris pour tester le top 5 des meilleurs croissants. Nous allons voir lequel est le meilleur". C'est avec cette phrase lancée au milieu de la foule de manifestants que Luis, un youtubeur italien à plus d’1,6 million d’abonnés, a réalisé tant bien que mal l'introduction de sa vidéo publiée le 9 avril dernier. Le vidéaste âgé de 25 ans est resté impertubable face à la caméra, malgré les bousculades des grévistes et des forces de l'ordre durant la journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Poubelles en feu, CRS et... croissants

Sa vidéo, qui comptabilise plus de 772.000 vues en seulement deux jours, est absolument hilarante. Pendant environ six minutes, le jeune Italien passe d'une boulangerie à l'autre afin de juger l'aspect, la texture et le goût des croissants, le tout à côté des poubelles en feu et des CRS en action. Luis, qui manie le second degré à merveille, ose même aborder un manifestant en plein milieu des cortèges afin de lui demander de l'aide pour bien prononcer le nom de la première boulangerie testée, appelée "Tout autour du pain".