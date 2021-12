Après Spider-Man : No Way Home (actuellement au cinéma), Tom Holland sera prochainement à l’affiche d’un nouveau film d’action intitulé Uncharted. Une superproduction avec beaucoup, beaucoup, BEAUCOUP d’action. Dans la dernière bande-annonce (voir ci-dessous) tout juste dévoilée par le studio Sony Pictures, l’acteur de 25 ans effectue d’ailleurs de nouvelles cascades périlleuses et spectaculaires à bord d’un avion, et même d’un bateau suspendu dans les airs.

Dans cette adaptation d’une des séries de jeux vidéo les plus célèbres et réputées dans le monde, Tom Holland incarne Nathan Drake, un jeune homme intrépide qui part à la chasse du « plus grand trésor du monde » aux côtés de Victor ‘’Sully’’ Sullivan, un personnage à l’humour vif et piquant, incarné par Mark Wahlberg. Dans leur périple fou, les deux hommes vont récolter de précieux indices pouvant les mener au frère disparu de Nathan.

Le film Uncharted est attendu au cinéma le 16 février 2022.