Une 6ème édition conviviale et gourmande pour le Printemps des Rillettes en Sarthe !

Tranche de pain et couteau sur la table, vous êtes prêts pour le Printemps des Rillettes en Sarthe ! Le rendez-vous est donné du 18 au 26 mars prochains à l’initiative des Sarthois et des Sarthoises mais aussi des commerçants tels que les bouchers, les charcutiers ou encore les éleveurs. « C’est un événement convivial et solidaire », souligne Alain Cabannes animateur bénévole au sein de l’association du Printemps des Rillettes. Au programme de cette 6ème édition, chacun est invité à partager un moment de convivialité « où les rillettes servent de prétexte ou de support », qui peut se dérouler aussi bien au travail qu’à la maison où chez un commerçant.