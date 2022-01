Il existe plus de six millions d’applications, plus ou moins utiles. Aujourd’hui, une toute nouvelle application s’ajoute à la liste. C’est très certainement l’outil dont vous ne pensiez jamais avoir besoin dans votre quotidien. Blower (c’est son nom !) serait capable d’éteindre une bougie à travers un smartphone.

Créée par l’homme derrière la chaîne Youtube The Action Lab, l’application fonctionne avec le haut-parleur d’un iPhone qui, grâce à la pression acoustique émise par un son précis, produit une sorte de « bruit de souffle » vers l’extérieur de l’appareil et, selon le Youtubeur, cette pression du son suffit à éteindre une bougie comme le montre la vidéo (ci-dessous) affichant déjà plus de 2,7 millions de vues. C’est magique !

L’application Blower est disponible sur l’App Store des appareils Apple au prix de 1,77 euros.